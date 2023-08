Si dice per sollecitare una risposta - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si dice per sollecitare una risposta. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : EMBÈ

Significato/Curiosita : Si dice per sollecitare una risposta

Particolarmente dure e umilianti per il perdente. paganini non ripete si dice rifiutandosi di ripetere un gesto o una frase. presunta risposta di niccolò paganini...

