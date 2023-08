Si buca con la lesina - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si buca con la lesina. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : CUOIO

Significato/Curiosita : Si buca con la lesina

Buchi, buchie, de bucha, de buchia, de bucho, de buça, boce o buca, in croato e in montenegrino buca, bucic o bucin) fu una delle più importanti famiglie... Il cuoio è il materiale ricavato dalla pelle degli animali la quale, in seguito a un processo denominato "concia" viene resa imputrescibile. nella grande...