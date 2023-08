D altri lidi straniero - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: D altri lidi straniero. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : ESOTICO

Significato/Curiosita : D altri lidi straniero

Rispetto al canale portuale, in "lidi nord" o "lidi sud". lidi nord: casal borsetti, marina romea e porto corsini. lidi sud: marina di ravenna, punta marina... Disambiguazione – "esotico" rimanda qui. se stai cercando la razza di gatto, vedi exotic shorthair. l'esotismo (estensione del termine esotico, derivato dal... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 11 agosto 2023

