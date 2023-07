Proveniente da terre lontane - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Proveniente da terre lontane. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : ESOTICO

Fatto di scambi di lettere, libri, oggetti e animali esotici provenienti da terre lontane). secondo heather dalton, lo studioso che ha coordinato la ricerca... Riferimento. orgasmo esotico è un film pornografico e horror del 1982 diretto da mario siciliano. film appartenente al filone erotico-esotico, è una successione... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 27 luglio 2023

Altre risposte alla domanda : Proveniente da terre lontane : proveniente; terre; lontane; Un frammento proveniente dagli spazi; Locuzione spesso errata proveniente da una lingua straniera; proveniente dall area tra Austria e Italia; proveniente da un determinato luogo; Convoglia al fegato il sangue proveniente dell intestino; Le sue acque facevano scordare la vita terre na; Un tipo di aratro che effettua più solchi nel terre no; Si conficca nel terre no; Come il terre no dopo l aratro; Detto di terre no coltivabile; Governava in terre lontane ; Si punta per osservare cose e persone lontane ; Sono lontane in Michael Jackson; Sono lontane in Nord Corea; Sono lontane nell hot dog;

