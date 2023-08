La Via da Roma a Fano - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La Via da Roma a Fano. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : FLAMINIA

Significato/Curiosità : La Via da Roma a Fano

La Via Flaminia è un'antica strada romana che collegava Roma a Fano, importante città costiera dell'Adriatico. Lunga circa 218 miglia romane, attraversava una varietà di paesaggi e città chiave come Narni, Spoleto e Urbino. Costruita nel 220 a.C. da Gaio Flaminio, offriva un'importante via di comunicazione tra la capitale dell'Impero Romano e la costa adriatica. La strada ha svolto un ruolo cruciale nel trasporto di merci e truppe militari. Oggi, molti tratti dell'antica Via Flaminia sono ancora percorribili, offrendo un'opportunità unica di esplorare la storia romana, l'architettura e le bellezze naturali dell'Italia centrale.

