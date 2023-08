Uno sport a tappe - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Uno sport a tappe. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : CICLISMO

Significato/Curiosita : Uno sport a tappe

Nell'arco di più giorni. le corse a tappe sono praticate soprattutto nel ciclismo su strada, ma anche in altri sport come i rally. normalmente si disputa... Disambiguazione – se stai cercando lo sport agonistico, vedi ciclismo (sport). per ciclismo si intende l'utilizzo di una bicicletta come mezzo meccanico...