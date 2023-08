Una divagazione rispetto all argomento principale - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Una divagazione rispetto all argomento principale. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : EXCURSUS

Significato/Curiosità : Una divagazione rispetto all argomento principale

Un "excursus" rappresenta una deviazione temporanea e rilevante dal tema principale di una discussione o di un testo. Questo digresso può essere introdotto per fornire ulteriori informazioni, contestualizzare un concetto o esplorare argomenti correlati. Mentre può aggiungere profondità alla comprensione complessiva, è importante che l'escursione rimanga connessa all'argomento centrale e non lo diluisca eccessivamente. Gli "excursus" sono strumenti utili per esplorare idee tangenziali senza compromettere la coerenza del contenuto principale. La loro efficacia dipende dalla capacità di mantenere un equilibrio tra l'approfondimento delle sottotematiche e il mantenimento del filo conduttore del discorso.

Altre risposte alla domanda : Una divagazione rispetto all argomento principale : divagazione; rispetto; argomento; principale; rispetto si saluti; Dietrofront rispetto a una decisione ufficiale; Il passaggio a un mondo più rispetto so dell ambiente; Tende a deprezzarsi rispetto ad altre valute; L umana di chi prova misericordia rispetto clemenza; Un argomento da oroscopi; Un argomento spinoso; Un argomento intoccabile; Un argomento che si deve evitare; L argomento principe della rivista Novella 2000; È stato il suo principale avversario nel 22; Ha la parte principale ; La passeggiata serale nella via principale ; Vena principale di una miniera; Relativo al principale fiume di Roma;

Cerca altre Definizioni