Spargere i fertilizzanti

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La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Spargere i fertilizzanti' è 'Concimare'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: CONCIMARE

Perché la soluzione è Concimare? Concimare significa applicare fertilizzanti al suolo o alle piante per favorirne la crescita e migliorare la qualità del raccolto. Questo processo aiuta a integrare i nutrienti necessari, scongiurando carenze che potrebbero compromettere lo sviluppo delle piante. La pratica si svolge generalmente attraverso l'uso di prodotti specifici distribuiti sul terreno o direttamente sulle foglie. La corretta concimazione è fondamentale per mantenere un equilibrio ottimale tra produzione e sostenibilità ambientale.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Spargere i fertilizzanti". La risposta di 9 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.

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Spargere i fertilizzanti nei cruciverba: la soluzione di 9 lettere è Concimare

Per risolvere la definizione "Spargere i fertilizzanti", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Spargere i fertilizzanti" conferma che la soluzione 'Concimare' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 9 lettere della soluzione Concimare

C Como O Otranto N Napoli C Como I Imola M Milano A Ancona R Roma E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Spargere i fertilizzanti" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Concimare' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

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