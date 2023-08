Traina l elettrotreno - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Traina l elettrotreno. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 11 lettere : AUTOMOTRICE

Traina l elettrotreno

La traina dell'elettrotreno o automotrice è il processo in cui un veicolo ferroviario senza motore proprio, come un elettrotreno o un'automotrice, viene spinto o trainato da una locomotiva o da un'altra fonte di energia esterna. Questo sistema permette a veicoli leggeri di viaggiare lunghe distanze senza il peso aggiuntivo di un motore a bordo. L'energia necessaria per il movimento è fornita da un'unità esterna, come una locomotiva elettrica o una catenaria, tramite collegamenti elettrici o meccanici. Questa configurazione offre flessibilità nella gestione dei convogli e nell'adattamento a differenti percorsi e requisiti energetici.

