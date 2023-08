Indica l elettrotreno sull orario - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Indica l elettrotreno sull orario. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 3 lettere : ETR

Significato/Curiosita : Indica l elettrotreno sull orario

Della carrozzeria italiana bertone. con i suoi 9,9 mw di potenza oraria, è l'elettrotreno più potente mai costruito in italia e può raggiungere la velocità... Velocità che fa parte del progetto v300 zefiro. viene classificato come etr 1000. il progetto è di proprietà bombardier, mentre l'assemblaggio è a cura... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 29 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : Indica l elettrotreno sull orario : indica; elettrotreno; sull; orario; indica una quantità ipotetica; Ripetuto indica le fusa del gatto; Per Aristotele indica la sostanza di cui è fatta una cosa; Un termine poco diffuso per indica re un cavalcavia; Termine letterario per indica re la discendenza; Traina l elettrotreno ; Sigla dell elettrotreno ; elettrotreno nell orario ferroviario; L elettrotreno sull orario; L elettrotreno sull orario ferroviario; Gli acquisti dall estero sull a bilancia commerciale; Il 100 sull e lapidi; Lo è uno stabilimento sull a spiaggia; Se ne fa largo uso sull e spiagge; Prima di sig sull a busta; L Enrico ideatore di Blob e di Fuori orario ; L orario del proverbiale tè; Ruotante in senso orario ; Giungere dopo un orario stabilito; Il jet da fuso orario ;

Cerca altre Definizioni