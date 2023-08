Si traina a mano - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si traina a mano. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : CARRETTO

Significato/Curiosita : Si traina a mano

Artificiali o del pesce vivo. si distingue ulteriormente in traina costiera e traina d'altura (big game). la traina con gli artificiali si applica ad una velocità... Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi carretto (disambigua). un carretto o carrello è un veicolo o un dispositivo progettato per il... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 10 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : Si traina a mano : traina; mano; traina l elettrotreno; Carrozzella traina ta da un cavallo; Si muove solo se traina to; La liberazione d un veicolo che viene traina to; Li traina no le trattrici; Il Muzio che si bruciò la mano ; Il Germano dello schermo iniz; Formano cooperative; La progenitrice dell intero genere umano ; Calmano i litiganti;

Cerca altre Definizioni