Sono pari nel duomo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Sono pari nel duomo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 2 lettere : UM

Significato/Curiosita : Sono pari nel duomo

Il duomo di bressanone (in tedesco brixner dom), ufficialmente duomo di santa maria assunta e san cassiano (in tedesco dom mariae aufnahme in den himmel... Statunitense um – codice vettore iata di air zimbabwe um – codice iso 3166-1 alpha-2 delle isole minori esterne degli stati uniti d'america um – codice iso... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 10 agosto 2023

