Lo snodo del piede - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lo snodo del piede. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : CAVIGLIA

Significato/Curiosita : Lo snodo del piede

Tavola. il piede d'albero è costituito da due parti in plastica rigida unite tra loro da un giunto flessibile in gomma che funge da snodo per la vela... caviglia, su it.soccerway.com, perform group. hans nicolussi caviglia, su smr.worldfootball.net, heim:spiel medien gmbh. (es) hans nicolussi caviglia...