Shar razza di cani dal caratteristico muso rugoso - Cruciverba

Soluzione 3 lettere : PEI

Significato/Curiosita : Shar razza di cani dal caratteristico muso rugoso

Lo shar pei è una razza canina di origine cinese riconosciuta dalla fci (standard n. 309, gruppo 2, sezione 2.1). si tratta di un cane di taglia media... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 10 agosto 2023

