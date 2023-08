Scioglie i nodi con i denti - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Scioglie i nodi con i denti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : PETTINE

Significato/Curiosita : Scioglie i nodi con i denti

Circa i 9/10 delle dimensioni totali), che l'inerzia della nave lanciata a circa 21–22 nodi (39–41 km/h) non poteva evitare la collisione con un iceberg... Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi pettine (disambigua). il pettine è un utensile che direziona i capelli per ordinarli e toglierne... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 10 agosto 2023

