Districa i capelli nei cruciverba: la soluzione è Pettine

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Districa i capelli' è 'Pettine'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

PETTINE

Curiosità e Significato... Approfondisci la parola di 7 lettere Pettine: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Pettine? Districa i capelli si riferisce all'atto di separare o pettinare i capelli per districarli e renderli più ordinati. La parola che descrive questo strumento è pettine, un oggetto con dentini usato per gestire e sistemare i capelli in modo semplice e efficace, aiutando a eliminare nodi e grovigli per un look sempre impeccabile.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:Così sono i capelli ondulatiNegli occhi e nei capelliRagazze scure di capelliCiuffo di capelli?? i capelli bianchi dalla nascita

P Padova

E Empoli

T Torino

T Torino

I Imola

N Napoli

E Empoli

