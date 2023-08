Il Santo patrono di Arezzo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il Santo patrono di Arezzo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : DONATO

Significato/Curiosita : Il santo patrono di arezzo

Donato d'arezzo (nicomedia, ... – arezzo, 7 agosto 362) è stato un vescovo e santo romano, il secondo vescovo di arezzo (a quanto risulta dai dittici conservati... Come cantante david donato – cantante statunitense donato – nome proprio di persona maschile donato – cognome italiano donati (disambigua) san donato... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 10 agosto 2023

