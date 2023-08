Polveri di granaglie - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Polveri di granaglie. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : FARINE

Significato/Curiosita : Polveri di granaglie

Comunemente utilizzati per lo stoccaggio alla rinfusa di granaglie, carbone, cemento, nerofumo, trucioli di legno, prodotti alimentari e segatura. sono indicati... Farina manitoba. le farine in commercio al dettaglio hanno un fattore di panificabilità variabile. solitamente quella delle farine 0 e 00 generiche si... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 10 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : Polveri di granaglie : polveri; granaglie; polveri zzano il grano; Guy Fawkes partecipò a quella delle polveri ; polveri zzano il formaggio sui piatti di pasta; Per dar fuoco alle polveri ; Le polveri inquinanti; Paletta concava usata per farine e granaglie ; Depositi per granaglie ; Alti depositi per granaglie ; Per mestiere macinano granaglie ;

Cerca altre Definizioni