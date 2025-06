Pietro : l eroe che diede fuoco alle polveri nei cruciverba: la soluzione è Micca

Home / Soluzioni Cruciverba / Pietro : l eroe che diede fuoco alle polveri

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Pietro : l eroe che diede fuoco alle polveri' è 'Micca'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

MICCA

Curiosità e Significato di Micca

Approfondisci la parola di 5 lettere Micca: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Micca? Micca è un termine dialettale che indica una piccola quantità di polvere da sparo, spesso usata per accendere o dare fuoco a materiali infiammabili. Nel contesto di Pietro, l'eroe che diede fuoco alle polveri, rappresenta il momento in cui si accende una micca per avviare un’esplosione o un incendio. In sostanza, è il piccolo ma potente innesco che dà il via a qualcosa di più grande.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: L eroico Pietro che diede fuoco alle polveriCosì era detto il Vigile del FuocoSiede sul trono di san PietroScrisse Randagio è l eroeL eroe troiano che sbarcò nel Lazio e sposò Lavinia

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Micca

Se ti sei imbattuto nella definizione "Pietro : l eroe che diede fuoco alle polveri", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

M Milano

I Imola

C Como

C Como

A Ancona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

T I I T O D A R N O A O Mostra soluzione



Scopri definizioni su "ODONTOIATRIA" ODONTOIATRIA

Trova rapidamente soluzioni per cruciverba ed enigmi consultando la sezione riservata agli appassionati dei giochi più popolari.