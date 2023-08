Pecore pregiate - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Pecore pregiate. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : MERINOS

Significato/Curiosita : Pecore pregiate

Razza dell'animale e della parte del corpo da cui proviene. le razze più pregiate sono la merino (presente in spagna e in australia), la disheley leicester... La voce. segui i suggerimenti del progetto di riferimento. la merino, o merinos, è una razza di pecora apprezzata soprattutto per il suo vello, da cui...