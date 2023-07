La forniscono anche le pecore - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La forniscono anche le pecore. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : LANA

Le pecore sono animali domestici che forniscono una preziosa risorsa naturale: la lana. La lana è una fibra di origine animale ampiamente utilizzata per la produzione di tessuti e filati. Le pecore vengono tosate periodicamente, generalmente una o due volte all'anno, per raccogliere la lana. La lana delle pecore è apprezzata per le sue qualità termiche, isolanti e morbide, che la rendono ideale per la produzione di abbigliamento, coperte e altri prodotti tessili. Grazie alle sue caratteristiche uniche, la lana pecorina è ampiamente utilizzata nell'industria della moda e della tessitura, fornendo un materiale naturale e sostenibile che trova impiego in molteplici settori.

Altre risposte alla domanda : La forniscono anche le pecore : forniscono; anche; pecore; forniscono all organismo l energia che gli necessita; Riforniscono i negozi di merce; forniscono legno ai liutai; forniscono agli e cipolle; forniscono l energia elettrica ai macchinari; C è anche quella meteorologica; è conosciuta anche come nontiscordardimé; Lo è anche la di; Neanche per idea; Può essere anche tellurica; I maschi tra le pecore ; Denudare le pecore ; Le hanno iene e pecore ; Mucche : bovini = pecore : _; Lo sono pecore e capre;

