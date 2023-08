Molti la ordinano con la pizza - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Molti la ordinano con la pizza. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : COCA COLA

Significato/Curiosità : Molti la ordinano con la pizza

La scelta di accompagnare la pizza con la Coca-Cola è una consuetudine diffusa che si sposa perfettamente con il piacere di un pasto informale. La fresca effervescenza e il dolce equilibrato della Coca-Cola si mescolano con i sapori salati e gustosi della pizza, creando un'armoniosa sinergia gustativa. Questa combinazione è spesso considerata un'iconica tradizione gastronomica, celebrando il piacere di condividere momenti conviviali. La vivace combinazione di aromi e testure stimola le papille gustative, trasformando un semplice pasto in un'esperienza deliziosa e rilassante.

Altre risposte alla domanda : Molti la ordinano con la pizza : molti; ordinano; pizza; molti cantanti lo tengono dal vivo; Arresta molti automobilisti ma non è il Vigile Urbano; molti ; La preposizione che molti plica; molti lo prendono per rincasare; Si riordinano in silenzio; Molti lo ordinano affogato nel caffè; Vi si ordinano caffè; Una bibita che molti ordinano amara; Quasi tutti la ordinano al dente; Un tipo di pizza ; Un modo di preparare la pizza senza mozzarella; Ci si mette la pizza d asporto; Si mette sulla carne alla pizza iola; Lo accende il pizza iolo;

Cerca altre Definizioni