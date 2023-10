Un aroma per la pizza - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un aroma per la pizza. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : ORIGANO

Significato/Curiosita : Un aroma per la pizza

Aminoacidi liberi reagiscono con gli zuccheri durante la cottura nella reazione di maillard); aroma più intenso, sapore e fragranza particolari, che dipendono... Dorate e lucide; origanum vulgare subsp. viridulum (martrin-donos) nyman (origano meridionale) - l'altezza di questa sottospecie varia da 4 a 7 dm; il ciclo... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 5 ottobre 2023

Altre risposte alla domanda : Un aroma per la pizza : aroma; pizza; Pianta con foglie aroma tiche detta anche cedrina; Il suo aroma è il bouquet; aroma tizza l ouzo il liquore greco; Profumo aroma ; aroma tizza certi tè africani; Produce bacche aroma tiche; Seme aroma tico; Locuzione ironica di lode: pizza e fichi; La pizza con l uovo dedicata a un politico tedesco; Tra gli ingredienti della pizza 4 stagioni; Molti la ordinano con la pizza ; Un tipo di pizza ; Un modo di preparare la pizza senza mozzarella; Ci si mette la pizza d asporto;

Cerca altre Definizioni