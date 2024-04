La Soluzione ♚ La pizza volubile La definizione e la soluzione di 11 lettere: La pizza volubile. CAPRICCIOSA Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. La pizza volubile: La pizza capricciosa è una pizza tipica della cucina italiana caratterizzata da un condimento di pomodoro, mozzarella, prosciutto cotto (o spesso anche crudo), funghi (di solito champignon), olive verdi e nere, carciofini e spesso uova. Sebbene a volte abbia gli stessi ingredienti della pizza alle quattro stagioni, la capricciosa presenta condimenti tutti insieme sparsi e non divisi in quattro spicchi. Risulta inventata nell'omonimo ristorante di Roma nel 1937. Aggettivo, forma flessa Significato e Curiosità su: La pizza capricciosa è una pizza tipica della cucina italiana caratterizzata da un condimento di pomodoro, mozzarella, prosciutto cotto (o spesso anche crudo), funghi (di solito champignon), olive verdi e nere, carciofini e spesso uova. Sebbene a volte abbia gli stessi ingredienti della pizza alle quattro stagioni, la capricciosa presenta condimenti tutti insieme sparsi e non divisi in quattro spicchi. Risulta inventata nell'omonimo ristorante di Roma nel 1937. capricciosa f (pl.: capricciose) femminile di capriccioso Sillabazione ca | pric | ció | sa Etimologia / Derivazione vedi capriccioso Altre Definizioni con capricciosa; pizza; volubile; Porzione di pizza venduta singolarmente; Una pizza molto richiesta; Volubile incostante; La cambia spesso il volubile; Cerca altre soluzioni cruciverba

La risposta a La pizza volubile

CAPRICCIOSA

C

A

P

R

I

C

C

I

O

S

A

Lae verificata di 11 lettere per risolvere 'La pizza volubile' è. Adesso puoi risolvere le parole crociate; non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Per aiutarti, ecco lo spelling della soluzione.