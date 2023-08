Lavagna elettronica o - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lavagna elettronica o. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : LIM

Significato/Curiosita : Lavagna elettronica o

una lavagna è una superficie piana rigida usata come piano di scrittura. in tutte le aule scolastiche si trova generalmente una lavagna, utilizzata...