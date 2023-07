Stride sulla lavagna - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Stride sulla lavagna. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : GESSO

Significato/Curiosita : Stride sulla lavagna

Il raschio sulla lavagna prodotto dalle unghie umane, o comunque da oggetti idonei a scalfire, è il tipico stridio prolungato causato dallo sfregamento... Sulle lavagne. gesso – torrente del piemonte che bagna cuneo cuneo gesso – stazione ferroviaria che prende nome dall'omonimo torrente. gesso – frazione di... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 12 luglio 2023

Altre risposte alla domanda : Stride sulla lavagna : stride; sulla; lavagna; Lo stride re delle cicale; Lo stride re dei grilli; Quand è brusca fa stride re le ruote; stride re per attrito; Può essere stride nte; La linea sulla quale si combatte; Trasferite sulla pelle fanno le veci dei veri tatuaggi; Atterrare sulla superficie della Luna; Raccolte di documenti sulla vita e miracoli dei santi; Città francese sulla Saona celebre per i vini; Se ne sta tutta lì davanti alla lavagna ; Si appoggiano sul bordo inferiore della lavagna ; Il bianco sulla lavagna ; Per scrivere sulla lavagna ; Eliminano le scritte sulla lavagna ;

Cerca altre Definizioni