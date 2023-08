Lo fondò Hitler - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lo fondò Hitler. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : NAZISMO

Significato/Curiosita : Lo fondo hitler

La famiglia hitler comprende tutti i discendenti e gli antenati del dittatore tedesco di origine austriaca adolf hitler (20 aprile 1889 – 30 aprile 1945)... Citazioni di o su nazismo wikizionario contiene il lemma di dizionario «nazismo» wikimedia commons contiene immagini o altri file su nazismo nazionalsocialismo... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 10 agosto 2023

