Lo fondò Enrico Mattei - Cruciverba

Soluzione 3 lettere : ENI

L'ENI (Ente Nazionale Idrocarburi) è una delle più grandi e influenti società energetiche del mondo e ha una storia ricca e affascinante. Fondata nel 1953, l'ENI fu istituita in Italia grazie agli sforzi visionari di Enrico Mattei, una figura carismatica e determinata. Mattei si dedicò a consolidare e sviluppare le risorse energetiche dell'Italia, avviando l'esplorazione e la produzione di petrolio e gas naturale. Ciò che rende l'ENI unica è la sua missione di essere una società energetica integrata, coinvolta in ogni aspetto dell'industria del petrolio e del gas, dalla ricerca e sviluppo all'estrazione, alla raffinazione, alla distribuzione e alla produzione di energia. L'ENI è diventata una delle principali aziende nel settore dell'energia a livello globale, con una presenza in numerosi paesi e una vasta gamma di attività legate all'energia.

