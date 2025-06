Così gli eterni insoddisfatti giudicano i propri vestiti nei cruciverba: la soluzione è Stracci

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Così gli eterni insoddisfatti giudicano i propri vestiti' è 'Stracci'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

STRACCI

Perché la soluzione è Stracci? Stracci indica vestiti vecchi, usurati e spesso trasandati. È un termine che richiama abiti logori, pieni di buchi o sporchi, simbolo di povertà o di trascuratezza. Nel contesto della frase, gli eterni insoddisfatti giudicano i propri vestiti come stracci, ovvero si percepiscono sempre insoddisfatti e inadeguati, anche se magari non lo sono. È una metafora per chi non si sente mai abbastanza.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:I cenci per spolverarePezze di tessuto malridotteSi usano per spolverareCosì è anche detto il crampo degli scrivaniCosì è l abito cucito addossoCosì e la voce di chi grida

Hai trovato la definizione "Così gli eterni insoddisfatti giudicano i propri vestiti" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

