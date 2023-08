Le consonanti in voga - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Le consonanti in voga. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 2 lettere : VG

Significato/Curiosita : Le consonanti in voga

Quando vi siano tre consonanti prima dell'ultima vocale, il gruppo massimo di consonanti ammesso in lingua italiana (rostro : mostro); in effetti questo tipo... Televisiva italiana vg – gas nervino vg – codice vettore iata di vlm airlines vg – codice iso 3166-1 alpha-2 delle isole vergini britanniche .vg – dominio di... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 10 agosto 2023

