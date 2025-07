Cambiano canna in vanga nei cruciverba: la soluzione è Vg

La soluzione di 2 lettere per la definizione 'Cambiano canna in vanga' è 'Vg'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

VG

Curiosità e Significato di Vg

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 2 lettere Vg, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Come si scrive la soluzione Vg

Se "Cambiano canna in vanga" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

V Venezia

G Genova

