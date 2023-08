Circolano in Romania - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Circolano in Romania. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : LEI

Significato/Curiosita : Circolano in romania

Circola una linea speciale, la linea 7 di piazza castello, sulla quale circolano vetture storiche. il parco tranviario torinese utilizza solo tram articolati... lei – comune della provincia di nuoro val di lei – valle alpina della provincia di sondrio percorsa dal reno di lei lessico etimologico italiano lei (sie)... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 10 agosto 2023

