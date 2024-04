La Soluzione ♚ Circolano in Giappone

La definizione e la soluzione di 3 lettere: Circolano in Giappone. YEN Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Significato e Curiosità su Circolano in giappone: en) è la valuta usata in giappone. in giapponese si pronuncia «en», mentre la pronuncia «yen» è quella comunemente usata in italiano e altre lingue... Lo yen (, en) è la valuta usata in Giappone. In giapponese si pronuncia «en», mentre la pronuncia «yen» è quella comunemente usata in italiano e altre lingue occidentali. I codici ISO 4217 per lo yen sono JPY e 392. Il simbolo latinizzato è ¥, mentre in giapponese si usa il kanji . Quest'ultima è la notazione più comunemente usata nel mercato interno giapponese per indicare i prezzi di beni e servizi. Nella lettura e conversione della ...

