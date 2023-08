Fa attraversare i pedoni in totale sicurezza - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Fa attraversare i pedoni in totale sicurezza. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 10 lettere : SOTTOPASSO

Significato/Curiosita : Fa attraversare i pedoni in totale sicurezza

Distanza, con i pezzi, in luogo della classica occupazione fisica con i pedoni che viene invece permessa all'avversario, per poi mettere tali pedoni sotto pressione... I sottopassi possono essere pedonali, ciclo-pedonali, stradali, ferroviari e tranviari. il sottopasso si differenzia in quattro tipi: il sottopasso stradale... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 10 agosto 2023

