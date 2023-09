Gioco con pedoni e cavalli - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Gioco con pedoni e cavalli. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : SCACCHI

Significato/Curiosita : Gioco con pedoni e cavalli

Il pedone-base, tutti gli altri possono avanzare ed aprire varchi contro i pedoni nemici, o mettere in fuga i pezzi avversari. un cuneo di pedoni è una... Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi scacchi (disambigua). gli scacchi (dal provenzale e catalano antico escac, che a sua volta discende... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 4 settembre 2023

Altre risposte alla domanda : Gioco con pedoni e cavalli : gioco; pedoni; cavalli; Antico gioco orientale; Nel gioco del golf è la buca che si realizza con un solo colpo; Il gioco in cui si usano le palline più leggere; Il gioco di mani che si proietta sulla parete; Un gioco del biliardo; Fa attraversare i pedoni in totale sicurezza; Chi li guida vede i pedoni dall alto; Carica i pedoni ; Possono lasciare in dubbio automobilisti e pedoni ; Prendono in giro i pedoni ; Uccello che toglie i parassiti a mucche e cavalli ; Pista d allenamento per cavalli ; cavalli dal mantello rossiccio; Lo sono i cavalli bardati; Sciolgo le e i cavalli corrono canta Balsamo;

Cerca altre Definizioni