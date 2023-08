Amministrano la giustizia - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Amministrano la giustizia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 10 lettere : MAGISTRATI

Significato/Curiosita : Amministrano la giustizia

Funzionari a ciò preposti, i giudici, la cui indipendenza è garantita dal sovrano; essi amministrano la giustizia in suo nome. in questa formula, come... Utilizzato anche per riferirsi a figure della polis greca analoghe ai magistrati della civitas romana. ha mantenuto il significato che si è detto anche...