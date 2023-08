Le alunne delle classi superiori - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Le alunne delle classi superiori. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 11 lettere : STUDENTESSE

Significato/Curiosita : Le alunne delle classi superiori

Comuniste combattenti. nato a roma, nel quartiere centocelle, alunni svolge gli studi superiori per perito industriale nella capitale prima di trasferirsi... Di riferimento 1, 2. il medico... la studentessa è un film del 1976 diretto da silvio amadio. claudia, studentessa diciottenne, vuole andare in vacanza... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 10 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : Le alunne delle classi superiori : alunne; delle; classi; superiori; Allieve, alunne ; alunne ; Alberi delle savane dai rami spinosi; Un elemento delle cellule fotoelettriche; Omini delle fiabe; Un bonifico eseguito tra due conti correnti delle PT; Permette al pilota di modificare l assetto delle ali; Una lingua da liceo classi co; Tornati nelle posizioni di testa della classi fica; Una suddivisione nella classi ficazione degli animali; classi co dolce natalizio; Il costume per la danzatrice classi ca; Menti superiori ; superiori tà del sovrano sui poteri clericali; Un vino Supertuscan tra i Bolgheri DOC superiori ; Elementi non anatomici simili ad arti superiori ; Naso e faringe sono parte di quelle superiori ;

Cerca altre Definizioni