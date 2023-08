Uno abile è David Copperfield - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Uno abile è David Copperfield. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 16 lettere : PRESTIDIGITATORE

Significato/Curiosita : Uno abile e david copperfield

James randi, derren brown, david copperfield e penn & teller. anche harry houdini, famoso più per l'escapologia, era un abile mentalista. tra i mentalisti... Manualità. inoltre è bravissimo come artista circense: giocoliere e prestidigitatore (a volte la prestidigitazione si trasforma in magia vera e propria...