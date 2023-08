Una perifrasi dell anzianità: aver molte - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Una perifrasi dell anzianità: aver molte. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : PRIMAVERE

Significato/Curiosita : Una perifrasi dell anzianita: aver molte

Del cinematografo. 50 primavere, su mymovies.it, mo-net srl. 50 primavere, su movieplayer.it, netaddiction s.r.l.. 50 primavere, su filmtv.it, arnoldo... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 8 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : Una perifrasi dell anzianità: aver molte : perifrasi; anzianità; aver; molte; Si ripetono nelle perifrasi ; anzianità , terza età; Può essere di anzianità o anticipata; Azioni scorrette di soldati con più anzianità ; Relativo alla fase dell anzianità ; Il socio primo per anzianità ; Li attraver sano le carovane; La attraver sa Broadway; Il prepotente vuole sempre aver la; Possono aver la i carciofi; Si oppone allaver e; Preserva da molte malattie; Conosce il nome di molte medicine; In molte città è un alternativa alla bici; Se sono molte è spesso; Consente la molte plicità dei partiti;

