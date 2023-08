Solidamente fermo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Solidamente fermo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : STATICO

Significato/Curiosita : Solidamente fermo

Settore di caduta e deve essere costruito in modo da poter essere fissato solidamente al terreno". per quanto riguarda le dimensioni, "deve misurare da 11... Uno stretto legame tra il momento statico e il baricentro g {\displaystyle g} , infatti, conoscendo il momento statico e la massa, o area, del corpo in...