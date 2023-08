Il più recente di una lunga e sfiancante serie - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il più recente di una lunga e sfiancante serie. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : ENNESIMO

Significato/Curiosita : Il piu recente di una lunga e sfiancante serie

Significato/Curiosita : Il piu recente di una lunga e sfiancante serie

Altre risposte alla domanda : Il più recente di una lunga e sfiancante serie : recente; lunga; sfiancante; serie; Un avvenimento recente ; Il giorno più recente ; La più recente età della pietra; L epoca più recente dell era quaternaria; Giacimento di combustibile fossile di recente formazione; Santuario presso Serralunga nel Monferrato; Allunga no le vacanze ma non sono gli scioperi aerei; Le prolunga l attesa; lunga mente pensato e ponderato; Le curve che allunga no il corso d un fiume; Una corsa sfiancante ; serie TV sul noto disastro nucleare del 1986; serie TV derivante da una precedente; Unisce fatalmente una serie di eventi che si susseguono; Una serie completa; La Florrick nella serie tv The good wife;

