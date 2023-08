La struttura del corpo dei lombrichi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La struttura del corpo dei lombrichi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : METAMERIA

Significato/Curiosita : La struttura del corpo dei lombrichi

Miotomi, caratteristiche dei cordati, che walcott ritenne essere le anulazioni tipiche dei lombrichi e dei loro parenti. solo con la ridescrizione avvenuta... Dalla metameria omonoma la metameria eteronoma, tipica degli artropodi che hanno metameri strutturalmente differenziati. inoltre, nella metameria omonoma... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 7 agosto 2023

