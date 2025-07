Il verbo d una struttura anatomica che si dirama in una parte del corpo nei cruciverba: la soluzione è Innervare

Home / Soluzioni Cruciverba / Il verbo d una struttura anatomica che si dirama in una parte del corpo

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Il verbo d una struttura anatomica che si dirama in una parte del corpo' è 'Innervare'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

INNERVARE

Curiosità e Significato di Innervare

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 9 lettere Innervare, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Innervare? Il termine innervare si riferisce al processo attraverso cui i nervi si diramano e si distribuiscono in diverse parti del corpo, come muscoli o organi, per trasmettere segnali e controllare le funzioni. È fondamentale per il funzionamento del sistema nervoso, permettendo sensazioni e movimenti. In sostanza, innervare significa fornire una rete nervosa a una struttura, assicurando comunicazione e controllo.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Il verbo di chi si reca alle urne Verbo che si coniuga a tavola sul tardiUn verbo che si coniuga in discesaStruttura anatomica a forma di mandorlaSi forma aggiungendo nte alla radice del verbo

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Innervare

Stai cercando la risposta alla definizione "Il verbo d una struttura anatomica che si dirama in una parte del corpo"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

I Imola

N Napoli

N Napoli

E Empoli

R Roma

V Venezia

A Ancona

R Roma

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

R P H C I S E Mostra soluzione



Scopri definizioni su "SPRECHI" SPRECHI

Tanti utenti hanno già trovato le risposte che cercavano grazie al nostro aiuto. Scopri anche tu tutte le soluzioni di cruciverba nella pagina dedicata.