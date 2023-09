Caratterizza ciò che non è ben specifico - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Caratterizza ciò che non è ben specifico. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 10 lettere : GENERALITÀ

Significato/Curiosita : Caratterizza cio che non e ben specifico

Storiografia si indicano anche tutte le opere storiche relative a uno specifico periodo o che si riferiscono a un definito argomento o scritte in osservanza... Che iniziano con o contengono il titolo. generalità (amministrazione) – amministrazioni centrali generalità (carattere della norma) – uno dei caratteri... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 18 settembre 2023

Altre risposte alla domanda : Caratterizza ciò che non è ben specifico : caratterizza; specifico; caratterizza chi campa fino a cent anni; caratterizza i furti eseguiti con particolare abilità; caratterizza certi eventi; caratterizza chi si dà da fare; caratterizza molte auto; Più specifico e contingenziale di strategico; Innovazione legislativa su un tema specifico ; Usati per uno specifico scopo; specifico peculiare; Attore non specifico ;

Cerca altre Definizioni