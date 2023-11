La definizione e la soluzione di: Si usa per conoscere il peso specifico del vino. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : ENOMETRO

Significato/Curiosita : Si usa per conoscere il peso specifico del vino

il vino bianco è una bevanda alcolica ottenuto dalla fermentazione del mosto di uva a bacca bianca o di uva a bacca nera con polpa incolore. durante il... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 2 novembre 2023

