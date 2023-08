Si percorre a fatica - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si percorre a fatica. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : ERTA

Significato/Curiosita : Si percorre a fatica

Parole di schwarzs e ancora in preda ai postumi di una sbornia, perciò fatica a memorizzare le proprie battute; poi, spronato da trudi, un'attrice bambina... 11°55'21.85e / 46.69952°n 11.922737°e46.69952; 11.922737 la erta (per esteso erta pista nera) è una pista sciistica che si trova nel territorio di... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 5 agosto 2023

