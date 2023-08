Lucia giornalista e conduttrice televisiva - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lucia giornalista e conduttrice televisiva. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 10 lettere : ANNUNZIATA

Significato/Curiosita : Lucia giornalista e conduttrice televisiva

lucia annunziata (sarno, 8 agosto 1950) è una scrittrice, giornalista e conduttrice televisiva italiana. nata a sarno, in provincia di salerno, all'età... Torre annunziata (torr'annunziata in napoletano) è un comune italiano di 40 065 abitanti della città metropolitana di napoli in campania. si estende nell'insenatura... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 5 agosto 2023

