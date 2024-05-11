Nota dell Autore

Home / Soluzioni Cruciverba / Nota dell Autore

La soluzione di 3 lettere per la definizione 'Nota dell Autore' è 'Nda'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole. La definizione 'Nota dell Autore', utilizzata nei cruciverba e nelle parole crociate, ha una soluzione composta da 3 lettere. Si tratta di un enigma piuttosto comune, che ricorre spesso sia nei giochi cartacei sia nelle versioni digitali dedicate agli appassionati di enigmistica.

SOLUZIONE: NDA

Riviste come La Settimana Enigmistica e molte altre pubblicazioni specializzate hanno più volte inserito nei loro schemi la definizione "Nota dell Autore [Soluzione Cruciverba 3 lettere]". Proprio per questo motivo, la soluzione associata è stata attentamente controllata e verificata dall’esperto Sara Verdi, così da garantirne l’affidabilità e l’utilizzo senza incertezze. Per vedere altre definizioni associate a Nda, visita questa pagina: Nda.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste domande: Nota dell autore siglaNota dell autore in breveSta per Nota dell AutoreCittà dell Emilia-Romagna nota per il prosciuttoIl fumettista autore de La profezia dell armadillo

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Hai davanti la definizione "Nota dell Autore" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi. È possibile che la definizione "Nota dell Autore" assuma sfumature leggermente diverse in base al contesto del cruciverba o agli incroci presenti nella griglia. Tuttavia, secondo la valutazione dell’autore, la soluzione proposta resta quella più corretta e maggiormente compatibile con la maggior parte dei cruciverba italiani. Chi risolve cruciverba online o tramite app per smartphone può copiare la soluzione e inserirla direttamente nello schema. In alternativa, è sempre consigliabile prestare attenzione alla corretta sequenza delle lettere, aiutandosi con la dettatura lettera per lettera, per completare il cruciverba in modo preciso e senza errori.

Le 3 lettere della soluzione Nda:

N Napoli

D Domodossola

A Ancona

Avere a disposizione una soluzione verificata per la definizione "Nota dell Autore" consente di affrontare il cruciverba con maggiore tranquillità, evitando tentativi a vuoto e perdite di tempo. Che si tratti di una griglia su carta o di un gioco digitale, poter contare su una risposta affidabile rappresenta un supporto utile per completare lo schema in modo rapido e accurato. Trova rapidamente soluzioni per cruciverba ed enigmi consultando la sezione riservata agli appassionati dei giochi più popolari.