Un appassionato della roccia - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un appassionato della roccia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : SCALATORE

Significato/Curiosita : Un appassionato della roccia

"spada nella roccia", ossia una spada conficcata in un'incudine con una scritta che proclama "chiunque estrarrà questa spada da questa roccia e da questa... Fanno molto ripide. spesso per riferirsi ad uno scalatore si usa il francesismo grimpeur. lo scalatore puro è generalmente un atleta di statura non eccessiva...