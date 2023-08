Apertura di un recipiente rimuovendone il tappo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Apertura di un recipiente rimuovendone il tappo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : STURA

Significato/Curiosita : Apertura di un recipiente rimuovendone il tappo

Della stura di lanzo stura di valgrande – ramo sorgentizio della stura di lanzo stura di viù – affluente di destra della stura di lanzo stura di demonte... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 5 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : Apertura di un recipiente rimuovendone il tappo : apertura; recipiente; rimuovendone; tappo; Un apertura per il vapore; L apertura della camicetta; L apertura della Borsa; Suggeriscono l apertura di contratti di servizi; Lo spettacolo d apertura della stagione; recipiente cilindrico per la cottura; recipiente per espressi; Un panciuto recipiente ; recipiente per la pappa; Un recipiente delle fonderie; Apertura di un recipiente, rimuovendone il tappo; tappo di sughero; tappo da bottìglie d olio; Rimozione del tappo ; Il vino che fa saltare il tappo ; Di solito ha un tappo ;

Cerca altre Definizioni